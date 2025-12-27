Un sector de los gremiales acepta migrar al régimen general de impuestos, si se establecen facilidades en el DS 5503

Un sector de los gremiales, representados por la dirigente Mercedes Quisbert, afirmaron que están dispuestos a pasar del régimen simplificado al régimen general en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), siempre y cuando se establezcan facilidades en el pago de impuestos y otros aspectos en la reglamentación del Decreto Supremo 5503. Quisbert señaló que la transición debería reflejar las condiciones previas a la llegada del Movimiento Al Socialismo (MAS) al gobierno.

«Hace 20 años atrás el gobierno ha golpeado terriblemente a los formales porque ha habido el tema de la Aduana, donde todo era corrupción; todo lo que desaduanizábamos nos hacían subir más que al precio que vendíamos», dijo.

/// DPC // LA PAZ ///