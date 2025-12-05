Una abogada de Oruro se convierte en la primera postulante a vocal del TSE

Eliana Mallea Verduguez, abogada, contadora y orureña, se presentó este viernes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para entregar sus documentos y postular al cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La aspirante afirmó que confía en un proceso transparente y explicó que no tuvo dificultades para reunir los requisitos solicitados por la comisión mixta encargada de la selección.

“Creo que todavía hay un compromiso de transparencia y, por ese motivo, mi persona se está apersonando para postular a vocal”, expresó.

/// APC // LA PAZ ///