UNA INVITACIÓN A DESCUBRIR LA PAZ Y EL ALTO A TRAVÉS DEL SABOR DE SUS TRADICIONES

Circuito Turístico de Comida Callejera Boliviana

La Fundación Creamos Juntos, The Coca-Cola Foundation, el Restaurante Gustu y la Chef Coral Ayoroa presentan SUMAQ, el primer circuito turístico de comida callejera certificada en Bolivia. Esta iniciativa es impulsada por la Plataforma Digital Crecemos Juntos y forma parte del programa SUMAQ, de capacitación, certificación y fortalecimiento integral para vendedores de comida callejera boliviana, proyecto pionero que dignifica la labor de las caseritas, rescata saberes ancestrales y convierte la gastronomía tradicional que se vende en las calles de Bolivia en un motor de preservación cultural, de progreso económico y en un atractivo turístico de primer nivel.

“SUMAQ”, que significa delicioso en quechua, nace con una misión clara: fortalecer las capacidades de quienes sostienen la alimentación popular de las ciudades. Con ese objetivo, el programa certificó a más de un centenar de vendedoras de comida de 25 emprendimientos de La Paz y El Alto, quienes ahora forman parte de las siete rutas gastronómicas —cuatro en La Paz y tres en El Alto— disponibles en la Plataforma Digital Crecemos Juntos, brindando a residentes y visitantes la oportunidad de recorrer la ciudad a través del sabor y la historia de cada emprendedora.

“Este proyecto busca fortalecer el rol económico y social de nuestras caseritas, brindándoles oportunidades de crecimiento y una plataforma que impulse el turismo con identidad. A través de esta iniciativa también se promueve el emprendimiento femenino y la sostenibilidad de prácticas culinarias tradicionales”, destacó Claudia Fernández, Directora de Sustentabilidad de Coca-Cola Bolivia.

Por su parte, Noelia Mollinedo, Directora de la Fundación Creamos Juntos, expresó su emoción por ser parte de esta iniciativa: «Como Fundación, hemos acompañado a SUMAQ desde sus inicios, y ver hoy el primer piloto con tantas caseritas graduadas y el lanzamiento del Circuito Turístico nos inspira a seguir en este camino. Todo esto ha sido posible gracias al trabajo coordinado con nuestros aliados, quienes hacen realidad esta visión de desarrollo, cultura y oportunidades para nuestras comunidades.»

UN PROYECTO QUE TRANSFORMA: RESULTADOS CONCRETOS DE SUMAQ 2025

En su primera versión, SUMAQ alcanzó logros importantes:

220 personas capacitadas en higiene, inocuidad alimentaria y manipulación segura de alimentos en su fase general.

64 emprendimientos de comida callejera acompañados con visitas técnicas in-situ.

105 personas capacitadas y certificadas en higiene, inocuidad alimentaria, manipulación segura de alimentos, atención al cliente y marketing.

25 emprendimientos aprobados, certificados e incorporados al Circuito SUMAQ.

primer Circuito de Comida Callejera SUMAQ , que incluye biografías, descripciones de platos, mapas y material audiovisual. Diseño e implementación del, que incluye biografías, descripciones de platos, mapas y material audiovisual. https://www.crecemosjuntos.org.bo/

Implementación inmediata de buenas prácticas, verificadas durante reiteradas visitas in situ.

Participación mayoritaria de mujeres de La Paz y El Alto que sostienen, desde sus puestos callejeros, la tradición culinaria boliviana.

“Este trabajo, desarrollado durante más de cinco meses de capacitaciones grupales e individuales, reforzamientos individuales in-situ y evaluaciones periódicas, confirma que la comida callejera es uno de los pilares más potentes y auténticos de la gastronomía boliviana y un atractivo turístico con enorme potencial de impacto económico para las familias que la sostienen. Me enorgullece apoyar a nuestras emprendedoras y compartir la riqueza humana detrás de cada plato”, destacó la Chef Coral Ayoroa.

UN PROGRAMA CON ENFOQUE SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO

El Programa SUMAQ fortalece:

La seguridad alimentaria urbana , promoviendo prácticas de inocuidad y manipulación responsable.

El empoderamiento económico de mujeres y familias que basan su sustento en la venta de comida en las calles bolivianas.

La identidad gastronómica boliviana , protegiendo técnicas, recetas y saberes transmitidos de generación en generación.

El turismo vivencial, mediante la creación de circuitos gastronómicos que conectan a visitantes locales y extranjeros con las historias, sabores y territorios del país.

“SUMAQ es más que un proyecto: es un acto de respeto, reconocimiento y orgullo, insertos en un programa pionero que incorpora principios de sostenibilidad, equidad, interculturalidad y enfoque de derechos, alineados con la visión de país que defiende Gustu desde hace 13 años: demostrar que la gastronomía boliviana puede impulsar desarrollo económico, orgullo cultural, inclusión y equidad” afirmó Sumaya Prado, Gerente General de GUSTU.

RECORRIDO CON SABOR NACIONAL

Para realizar el Circuito Turístico de Comida Callejera Boliviana, debes ingresar a la web https://www.crecemosjuntos.org.bo/. En esta página, el interesado encontrará sugerencias de rutas gastronómicas según el horario y la zona en la que se encuentre. Aquí las rutas y horarios sugeridos para un recorrido gastronómico en la ciudad de La Paz:

RUTA 1 LA PAZ – 9:30 AM

Rellenos Doña Emi 1 (San Francisco)

Choripán Doña Elvira (Mercado Lanza)

Ranga Ranga Doña Chelita (Zona El Tejar – Cementerio General)

Pescadería Huatajata (Zona El Tejar – Cementerio General)

Helados de Canela María – Puesto 4 (Zona El Tejar – Cementerio General)

RUTA 2 LA PAZ – 9:30 AM

Sándwich de chola Paulita (El Prado)

Rellenos Doña Emi 2 (Pérez Velasco)

Sajta de pollo – Pensión Lupita Los Pollitos (La Tablada)

Choripán La Yapa (Calatayud esq. Uyustus)

Helados Flor de Canela – Puesto 5 (Zona El Tejar – Cementerio General)

RUTA 3 LA PAZ – 10:00 AM

Sándwich de chorizo Doña Elvira (Miraflores)

Rellenos Doña Emi 3 (Potosí y Socabaya)

Lechón a la canasta San Pedro 1 y 2 (San Pedro)

Helado de Canela Rosa – Puesto 6 (Zona El Tejar – Cementerio General)

RUTA 4 LA PAZ – 16:00 PM

Pescadería Huatajata (Zona El Tejar – Cementerio General)

Helados de Canela Lidia – Puesto 7 (Zona El Tejar – Cementerio General)

Choripán Doña Elvira (Mercado Lanza)

Tripitas Doña Yuli (Plaza Alonso de Mendoza)

Si se tiene planificado recorrer El Alto, las rutas incluyen desde desayunos con calditos y thimpu, horneados, hasta platillos más consistentes como lechón o asadito, además de alternativas para la tarde como sándwich de chola, chicharrón o anticuchos de todo corazón.

EL ALTO – Jueves y Domingo / 10:00 am

Calditos y Thimpu (16 de Julio)

Rellenos Manuelita (16 de Julio)

Patiparrillas (16 de Julio)

Los Hornitos de Doña Miriam (16 de Julio)

Cafetería Expressate (16 de Julio)

EL ALTO – Jueves y Domingo / 10:30 am

Asaditos con yuca (Satélite)

El Fogón (16 de Julio)

Choclo con queso Nazney (16 de Julio)

Lechonería Alto Sabor (16 de Julio)

Café Colonia (16 de Julio)

EL ALTO – Lunes a lunes / 6:00 PM

Sándwich de chola Paulita (Ceja de El Alto)

Chicharrón de Doña Betty (Villa Dolores)

Anticucho de Todo Corazón (Satélite)

Como parte del Programa SUMAQ, 105 caseritas de La Paz y El Alto recibieron certificados otorgados por la Universidad Privada Franz Tamayo – UNIFRANZ, validando sus conocimientos en inocuidad, manipulación de alimentos, atención al cliente y buenas prácticas culinarias. “Para UNIFRANZ es un honor trascendental ser testigo y certificar la excelencia y el profundo compromiso de estas mujeres y hombres. Su labor no solo mantiene viva nuestra rica tradición gastronómica popular, sino que se convierte en un pilar fundamental para responder a las necesidades estratégicas que hoy tiene Bolivia, indicó el Vicerrector Nacional de Postgrado de UNIFRANZ, Dr. Alejandro Cesar De la Reza (PhD)

La experiencia está disponible en https://www.crecemosjuntos.org.bo/ donde residentes y visitantes pueden planificar su recorrido y disfrutar del sabor auténtico que hace de La Paz y El Alto destinos imperdibles de la gastronomía boliviana.