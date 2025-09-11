Vecinos, amas de casa y jubilados de Cochabamba convocan movilizaciones nacionales contra el alza de precios

Juntas vecinales, amas de casa y jubilados de Cochabamba definieron este jueves convocar a movilizaciones a nivel nacional en rechazo al incremento de precios en productos básicos de la canasta familiar. La representante de las amas de casa, Marcia Torrico, alertó que alimentos como el aceite, la carne de res y el pollo han subido de precio, lo que dificulta el acceso de las familias a estos productos esenciales.

“No tenemos carne de vaca y apenas conocemos pollo, el pollo es caro. Realmente estamos sufriendo. Sabemos que después de las elecciones, cualquiera que gane, ya sea Paz o Tuto, va a volver a hacer subir (los costos) porque levantarán la subvención”, declaró Torrico.

/// CM // COCHABAMBA ///