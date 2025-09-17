Close Menu
    Radio online
    jueves, septiembre 18
    Sociedad

    Vecinos de Jesús Valle en Potosí exigen acceso a agua potable tras dos años sin solución

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Protesta de vecinos potosinos en demanda de agua
    Protesta de vecinos potosinos en demanda de agua

    Vecinos de la zona Jesús Valle, en la ciudad de Potosí, se presentaron este miércoles en oficinas de la Administración Autónoma para Obras Sanitarias (AAPOS) para exigir su inclusión en el suministro de agua potable. Denunciaron que, desde hace dos años, no cuentan con agua en sus viviendas y deben trasladarse a barrios cercanos para conseguir el líquido.

    El dirigente Rubén Aguirre aseguró que, pese a haber enviado varias cartas, no recibieron una respuesta concreta. “En vano presentamos cartas desde hace dos años. Las familias se llevan agua en bidones. Ahora nos dicen que nos darán tanques y pozos ciegos, pero eso no va a abastecer porque somos 50 familias”, afirmó.

    /// GC // POTOSÍ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply