Vecinos de Jesús Valle en Potosí exigen acceso a agua potable tras dos años sin solución

Vecinos de la zona Jesús Valle, en la ciudad de Potosí, se presentaron este miércoles en oficinas de la Administración Autónoma para Obras Sanitarias (AAPOS) para exigir su inclusión en el suministro de agua potable. Denunciaron que, desde hace dos años, no cuentan con agua en sus viviendas y deben trasladarse a barrios cercanos para conseguir el líquido.

El dirigente Rubén Aguirre aseguró que, pese a haber enviado varias cartas, no recibieron una respuesta concreta. “En vano presentamos cartas desde hace dos años. Las familias se llevan agua en bidones. Ahora nos dicen que nos darán tanques y pozos ciegos, pero eso no va a abastecer porque somos 50 familias”, afirmó.

/// GC // POTOSÍ ///