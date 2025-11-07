Veinte delegaciones internacionales y mandatarios llegan a Bolivia para la transmisión de mando

La Cancillería informó que hasta el momento arribaron al país 20 delegaciones internacionales, incluidos dos vicepresidentes y representantes de organismos internacionales. Esta tarde llega a Santa Cruz el presidente de Argentina, Javier Milei, y mañana arribarán los mandatarios de Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador, además del vicecanciller de Estados Unidos con una delegación de cien personas, según indicó el vicecanciller Elmer Catarina.

Catarina señaló que el presidente Rodrigo Paz sostendrá encuentros bilaterales con los mandatarios que lleguen a Bolivia. Los actos protocolares y la investidura de Paz y del vicepresidente Edmand Lara comenzarán mañana a las 09:00. La nueva autoridad será posesionada en la Asamblea Legislativa ante el pleno de las cámaras de Senadores y Diputados y luego se dirigirá a la Plaza Murillo, donde en las puertas de la Catedral Metropolitana recibirá cuatro bastones de mando.

