Venezuela acusa a EEUU de pretender «hacer una guerra» en Latinoamérica y el Caribe

Padrino condena la incautación de un buque petrolero: constituye una violación al libre comercio y navegación

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) –

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha acusado este viernes al Gobierno estadounidense de pretender «hacer una guerra» en Latinoamérica y el Caribe, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas por el despliegue militar estadounidense en la región.

«Cuando nos llaman mentirosos, tiene que haber una reacción. El pueblo de Estados Unidos debe entender que su gobierno es un instrumento para la guerra. Se quiere y se pretende, ahora aquí, en este hemisferio occidental, hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe», ha declarado.

Asimismo, Padrino ha defendido que los venezolanos «claman por la paz»: «Deben escuchar (…) la necesidad de resolver los conflictos a través del diálogo», ha manifestado durante un evento del aniversario del Mando de Defensa Aeroespacial Integral.

«En detrimento de la soberanía de los Estados, del respeto a las naciones y a sus democracias, se pretende cerrar el Caribe a los intereses de Estados Unidos, dominar políticamente los Estados, robarse apropiarse de los recursos naturales del hemisferio», ha aseverado el titular de la cartera ministerial.

Es por ello que ha considerado que «el supremacismo se ha apoderado de esta administración actual de Estados Unidos, y pretenden arrodillar bajo un esquema de asedio de facto que tienen sobre Venezuela, empezando con sanciones» que son «instrumentos ilegales» y que impactan en la economía y el pueblo de Venezuela.

BUQUE INCAUTADO: VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL

El ministro de Defensa también ha comentado el caso del buque petrolero interceptado recientemente por las tropas estadounidenses, defendiendo que era una embarcación mercante de carácter civil y que ha sido asaltado al sur del país insular caribeño Granada.

«Saliendo al Atlántico, un buque que haciendo ejercicio de libre comercio y de libre navegación, llevaba petróleo venezolano para otros mercados internacionales. Eso constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y de la carta de Naciones Unidas. Una violación al derecho a la libre navegación, al libre comercio», ha sostenido.

Con todo, ha descrito la incautación como un «acto de piratería, burdo, grosero de ladronismo, cobarde, de imposición de la fuerza para apropiarse de recursos que no le pertenecen». Así, ha preguntado por el estado de los tripulantes: «¿Dónde están? ¿Quién los tiene secuestrados?».