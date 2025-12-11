Close Menu
    jueves, diciembre 11
    Economía

    Viceministerio trabaja en proyecto para mantener subvención a la harina, pero con controles y digitalización

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Pan /Imagen de referencia/ Foto: ACLO/
    El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, informó este jueves que trabajan en un proyecto integral para mantener la subvención a la harina destinada al sector panificador, pero con un enfoque más controlado, sin intermediarios y digitalizado. El objetivo es asegurar que la harina llegue directamente a los panificadores, eliminando los intermediarios que, según Serrano, derivó en malos manejos.

    “El proyecto que se ha trabajado tiene que ver con digitalización y con el usuario directo de esta harina, es decir, quien hace el pan. No dirigentes intermediarios, porque lamentablemente en esa intermediación es que se cayó en malos manejos”, precisó.

