Viceministra de Autonomías reporta un ahorro de $us 50 millones en cinco días sin subvención

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, informó este lunes que el Gobierno convocó para mañana a una reunión con alcaldes de los nueve departamentos y de la ciudad de El Alto para socializar los alcances del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los carburantes. La autoridad precisó que, en cinco días de vigencia de la medida, se registró un ahorro de $us 50 millones, recursos que se proyecta destinar a los municipios del país.

Barrientos explicó que el presidente y el ministro de Economía expondrán los aspectos técnicos y financieros del decreto ante las autoridades municipales.

“El presidente hablará sobre el alcance del decreto y cómo se maneja el mismo; del mismo modo, el ministro de Economía dará todo el alcance financiero por medio del decreto (…) nos comprometimos a trabajar con las alcaldías; por el momento no se tocará el tema del 50/50”, afirmó.

// DP /// LA PAZ ///