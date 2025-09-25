Close Menu
    Economía

    Viceministra de comunicación justifica incremento salarial del 5% en siete empresas estatales tras evaluación técnica

    Dinero en bolivianos (Bs)
    La Viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, justificó el incremento salarial del 5% en las empresas estatales Ende, Entel, Gestora Pública, Vinto, Colquiri, Huanuni y Coro Coro. Explicó que la decisión se tomó tras una evaluación técnica y económica del desempeño de cada entidad.

    Ante las críticas por la medida y los cuestionamientos sobre la política de austeridad en tiempos de crisis, Alcón indicó que se tomó en cuenta el contexto general. “Se hizo una evaluación y están los respaldos respectivos de cada entidad, según la normativa vigente”, afirmó.

