    miércoles, diciembre 24
    Seguridad

    Viceministro de Seguridad Ciudadana advierte que la Policía no permitirá bloqueos de carreteras

    Viceministro Rolando Montaño. Foto: Viceministerio de Seguridad Ciudadana
    El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, afirmó este miércoles que la Policía hará respetar el libre tránsito en carreteras y vías del país ante los anuncios de bloqueo de distintos sectores sociales que rechazan el Decreto Supremo (DS) 5503. La autoridad señaló que los efectivos policiales acatarán el acuartelamiento y serán desplegados cuando sea necesario para evitar interrupciones en la circulación.

    “Si bien hay el derecho a la protesta, existen lugares públicos para hacerlo y no permitiremos los bloqueos de vías”, sostuvo.

