Viceministro de Seguridad Ciudadana advierte que la Policía no permitirá bloqueos de carreteras

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, afirmó este miércoles que la Policía hará respetar el libre tránsito en carreteras y vías del país ante los anuncios de bloqueo de distintos sectores sociales que rechazan el Decreto Supremo (DS) 5503. La autoridad señaló que los efectivos policiales acatarán el acuartelamiento y serán desplegados cuando sea necesario para evitar interrupciones en la circulación.

“Si bien hay el derecho a la protesta, existen lugares públicos para hacerlo y no permitiremos los bloqueos de vías”, sostuvo.

// JC /// COCHABAMBA ///