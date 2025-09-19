Viceministro revela que comunidades en zonas fronterizas protegen al contrabando

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, informó este viernes que existen varias comunidades en las zonas fronterizas, especialmente en el límite con Chile, que protegen la actividad del contrabando. Explicó que estas personas actúan principalmente en la noche y madrugada, aprovechando la oscuridad para evitar ser detectadas.

“Hay varias comunidades en la línea fronteriza con Chile que son afines, protegen y favorecen al contrabando, como también hay comunidades que nos coadyuvan en la lucha contra el contrabando, realizando zanjas y haciendo las denuncias correspondientes”, señaló la autoridad.

/// DPC // LA PAZ ///