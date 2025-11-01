Close Menu
    Viceministro Silva admite retrasos en la entrega de harina y llama a panificadores a mantener el precio del pan

    Pan Cochabamba /Imagen de referencia/
    El viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, respondió a la advertencia de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia sobre un posible aumento del precio del pan a Bs 1 tras Todos Santos. La autoridad reconoció retrasos en la entrega de insumos subvencionados, pero instó a los panificadores a cumplir el convenio que establece mantener la unidad de pan a Bs 0,50.

    “Hay retrasos en la entrega, pero el convenio no establece que se incremente el precio del pan (…) hay vigencia hasta el 31 de diciembre. Este convenio establece claramente que el precio del pan no debe subir”, precisó.

    /// DPC // LA PAZ ///

