Viceministro Torrico advierte que el gobierno de Paz es débil y podría caer ante una arremetida popular

Tras la victoria del binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó este lunes que el nuevo gobierno será débil y que podría ser derrocado ante una arremetida popular. Aseguró que, desde su punto de vista, el plan del expresidente Evo Morales para volver al poder “le salió perfecto”.

“Le queda un equipo débil que, ante cualquier medida antipopular, puede sufrir una arremetida y, en esa arremetida, quedar sin gobierno. La salida política sería un acuerdo por el cual se permita a todos una amnistía y que participen de un nuevo proceso electoral”, manifestó.

/// DPC // LA PAZ ///