Vicente Cuéllar: “Yo quiero ser presidente”

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, ya se encuentra inmerso en la arena política con un proyecto que busca ascender en el país, si bien a la fecha se desconoce la sigla del frente o los colores del mismo ha expresado hoy su deseo de ser presidente.

En entrevista con el programa Antes de Mediodía de radio Fides, la autoridad universitaria sostuvo que ante el descontento y observaciones a la política de las tres últimas décadas es que se trabaja en un proyecto ciudadano que será presentado próximamente.

“Yo quiero ser presidente, pero en este momento no me autonombro candidato, será en su momento que se deba elegir de la mejor manera quienes deben ser los candidatos a presidente y vicepresidente del nuevo movimiento ciudadano ya que no me puedo autoproclamar”, manifestó.

El lineamiento del naciente proyecto ciudadano se propició días atrás en Cochabamba y se espera la confirmación de la fecha de lanzamiento de la agrupación.

LA PAZ