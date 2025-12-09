Vicepresidente afirma que intervención policial en Colcapirhua siguió cadena de mando y pide identificar a responsables

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, afirmó este martes que la intervención policial en el municipio de Colcapirhua, Cochabamba, siguió una cadena de mando establecida y que esta acción debía ser de conocimiento del presidente Rodrigo Paz. La autoridad pidió identificar a los autores materiales e intelectuales del operativo, luego de que el hecho dejara dos personas fallecidas tras un bloqueo protagonizado por comunarios del sector.

“Las dos personas que fallecieron por impacto de bala deben ser estudiadas para determinar qué tipo de proyectil fue utilizado, para que haya mayor certeza en este caso. La Fiscalía y la Policía deben esclarecer el hecho y sancionar a los autores. Todo esto se manejó dentro de una cadena de mando, donde el presidente da la autorización para intervenir en situaciones como esta”, afirmó.

