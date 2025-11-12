Vicepresidente denuncia permanencia ilegal del comandante Russo y acusa encubrimiento del exgobierno y la Fiscalía Policial

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, acusó este miércoles al comandante general de la Policía, Augusto Russo, de ocupar el cargo de forma ilegal, pese a que debía ser procesado ante la Fiscalía Policial y la justicia ordinaria por incumplir una sentencia constitucional. Según Lara, Russo vulneró los derechos de varios oficiales al impedirles realizar un curso de especialización, motivo por el cual debía enfrentar un proceso disciplinario.

El vicepresidente denunció un “encubrimiento” del expresidente Luis Arce y de la Fiscalía Policial, y anunció que el cambio en el Alto Mando se concretará lo antes posible, en cumplimiento del encargo del presidente Rodrigo Paz. “Russo ya no puede ser comandante porque lo dice la ley, porque una sala constitucional ha ordenado. Russo tenía que ser procesado en la vía penal y disciplinaria, y la disciplinaria significaba que tenía que dejar de ser comandante”, afirmó.

/// APC // LA PAZ ///