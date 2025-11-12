Vicepresidente Lara admite error al proponer el cierre del Ministerio de Justicia y respalda su continuidad

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, reconoció este miércoles que se equivocó al anunciar durante su campaña electoral el cierre del Ministerio de Justicia. Explicó que, tras una reflexión, decidió mantener esta cartera por la relevancia que tiene para el país y el papel que cumple en la defensa de los derechos ciudadanos.

“Cumple una función muy importante y recapacitamos y entendimos que mantenerlo es importante. Soy claro y transparente, si bien dije que debíamos eliminarlo, también uno debe darse cuenta de que a veces se puede equivocar”, afirmó. Lara aclaró además que la decisión sobre la permanencia o modificación de los ministerios corresponde al presidente del Estado.

/// APC // LA PAZ ///