Vicepresidente Lara desconoce el paquete de leyes y confirma falta de comunicación con el presidente Paz

Durante su participación en el 199 aniversario de la creación del municipio de La Guardia, en el departamento de Santa Cruz, el vicepresidente Edmand Lara fue consultado por la prensa sobre el paquete de reformas económicas presentado por el Gobierno este martes, que incluye la eliminación de cuatro impuestos. La autoridad reconoció que desconoce los detalles de la medida y ratificó que no mantiene comunicación con el presidente Rodrigo Paz.

“El tiempo será el que nos dé la razón o el que no lo haga. Intento llamarlo y no me responde ni las llamadas ni los mensajes. Algo hay que hacer, hay que dejar el orgullo de lado. Cuando el presidente tenga la voluntad de recibirme y de contestarme, ahí estoy presto yo”, afirmó.

/// ED // SANTA CRUZ ///