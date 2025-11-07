Vicepresidente Lara vestirá uniforme policial en su posesión y anuncia que buscará volver a la institución para limpiar su imagen

A pocas horas del acto oficial de transmisión de mando, el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, confirmó que participará este sábado en la ceremonia vistiendo el uniforme policial, con el respaldo de las asociaciones de policías. Además, adelantó que presentará un amparo constitucional para ser restituido en la institución policial, con el objetivo de limpiar su imagen y cerrar ese capítulo de su carrera.

“Recibí el respaldo de la Asociación Nacional de Policías. Me dieron de baja hace un año, pero gané el amparo y se anuló el juicio. La Policía deberá instalar un nuevo proceso. Los demás procesos no me fueron notificados. Presentaremos un amparo constitucional para ser restituido en la Policía Nacional”, afirmó.

// ED /// SANTA CRUZ //