Close Menu
    Radio online
    martes, diciembre 9
    Seguridad

    Vicepresidente pide informe sobre los dos muertos en Cotapachi y expresa preocupación por la represión

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Edmand Lara - Vicepresidente del Estado
    Edmand Lara - Vicepresidente del Estado

    El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, expresó este lunes su preocupación por los hechos de violencia registrados en movilizaciones sociales durante las últimas semanas. La autoridad señaló que en menos de una semana se produjeron dos intervenciones policiales, una contra personas con discapacidad que intentaban ingresar a la plaza Murillo y otra en Cotapachi, Cochabamba, donde se reportaron dos fallecidos y al menos 16 personas heridas.

    “He solicitado un informe exhaustivo para identificar a los responsables. Bolivia no puede vivir con violencia; expreso mi solidaridad a las familias de los fallecidos y se dará con los autores”, sostuvo.

    // NV /// LA PAZ //

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply