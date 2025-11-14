Vicepresidente presentará la próxima semana proyecto de ley para quitar renta vitalicia a expresidentes

El vicepresidente Edmand Lara informó que la próxima semana enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que propone eliminar la renta vitalicia que reciben los expresidentes del país. Explicó que esta medida busca poner fin a un beneficio que considera excesivo y que representa un gasto millonario para el Estado cada año.

La iniciativa plantea suprimir este pago permanente porque, según argumentó, ya no responde a las necesidades actuales del país ni al principio de igualdad entre los ciudadanos. Lara sostuvo que la asignación a exmandatarios no se ajusta al contexto económico y social que enfrenta Bolivia por lo que pidió el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Legislativo y afirmó que la eliminación de esta renta permitirá destinar recursos a sectores que requieren mayor atención.

/// GPP // LA PAZ ///