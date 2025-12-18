Vicepresidente y bancadas políticas, salvo Unidad, rechazan Decreto 5503 y alistan ley para anularla

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, junto con todas las bancadas políticas en la Asamblea Legislativa, excepto la Alianza Unidad, manifestaron su rechazo a la eliminación de la subvención a los combustibles. En una conferencia conjunta, los jefes de las bancadas instaron al presidente Rodrigo Paz Pereira a reflexionar sobre la medida y a dejar sin efecto el Decreto Supremo (DS) 5503, que pone fin a este subsidio. Las autoridades políticas hicieron un llamado al mandatario para reconsiderar su decisión, argumentando que la eliminación del subsidio afectará a la economía de las familias bolivianas.

En respuesta a esta situación, los partidos políticos trabajan en un proyecto de ley que buscará anular el decreto que elimina la subvención a los carburantes. La senadora Claudia Mallón, de APB-SÚMATE, calificó la medida como un “Samuelazo” y aseguró que no es el momento adecuado para levantar el subsidio, ya que el gobierno cuenta con los recursos suficientes gracias a los créditos aprobados recientemente.

Prevén que la sesión legislativa programada para mañana incluya la presentación y el debate del proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo 5503. Además, en esta misma sesión se procederá con la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

