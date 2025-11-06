Close Menu
    Víctimas de Sacaba denunciarán la liberación de Jeanine Áñez ante la CIDH y pedirán que retorne a prisión

    Víctimas de los hechos luctuosos de Sacaba /Foto: Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia/
    Tras la liberación de la exmandataria Jeanine Áñez, la representante de las víctimas de Sacaba en Cochabamba, María Javier Yucra, anunció este jueves que los afectados por los hechos luctuosos ocurridos después de las elecciones de 2019 acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la decisión judicial y buscar que la exautoridad vuelva a la cárcel.

    “En nuestro país no hay justicia y, lamentablemente, tendremos que acudir a la CIDH; es la segunda instancia donde podemos seguir exigiendo nuestros derechos”, afirmó a Fides Cochabamba.

