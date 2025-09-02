Violencia en el Chapare: balacera en Chimoré deja dos heridos y un aprehendido

En medio de los recurrentes hechos de violencia en el Chapare, una pareja de 19 años resultó herida tras ser baleada por un antisocial en Chimoré, donde la Policía reportó un aprehendido. Según el informe preliminar, las víctimas se encontraban dentro de un vehículo blanco consumiendo bebidas alcohólicas cuando fueron atacadas. «Al ingresar al sector de Senda 2 son interceptados por unas personas quienes realizan disparos con armas de fuego contra el vehículo donde se encontraban estas dos personas», sostuvo la autoridad policial.

/// CM // COCHABAMBA ///