    jueves, septiembre 18
    Política

    Vocal del TED Chuquisaca afirma que pacto de no agresión fue un “acuerdo de caballeros” y será juzgado por la ciudadanía

    PDC y Alianza Libre /Imagen de referencia/
    El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Gunar Vargas, afirmó este miércoles que el acuerdo entre los candidatos que van a la segunda vuelta presidencial fue un “pacto de caballeros” que implica una obligación moral para cumplirlo. En ese marco, pidió al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), realizar seguimiento para verificar si se respetan los compromisos.

    “La mayor sanción será del ciudadano, que se fijará quiénes hacen propuestas y quiénes hacen guerra sucia, y con su voto el día de la elección hará la valoración correspondiente”, expresó.

