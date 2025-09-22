Close Menu
    Vocal del TSE niega intervención de AGETIC en sistema electoral y califica acusaciones como falsas

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Agetic /Imagen de referencia/
    Este lunes el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, rechazó nuevamente las acusaciones sobre la supuesta injerencia de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) en las plataformas digitales del Órgano Electoral. Esta denuncia fue planteada por la diputada Luciana Campero, quien aseguró que AGETIC podría manipular el sistema electoral, basándose en el acceso que tiene mediante la Ley 1057.

    “Esa denuncia es absolutamente falsa y no tiene ningún sustento, no tiene ninguna prueba, no ha aportado ninguna prueba; sin embargo, en el sentido de transparencia con el proceso electoral, nos hemos presentado en la ciudad de Sucre para presentar declaración”, afirmó.

    /// EUC // CHUQUISACA ///

