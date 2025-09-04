Vocal del TSE señala que solo en un caso extremo se requerirá una ley para extender sus mandatos, aunque rechaza prorroga

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, señaló que, en un escenario extremo y poco probable, se necesitaría una ley para ampliar el mandato de los actuales vocales si la Asamblea Legislativa no logra elegir a las nuevas autoridades antes de que concluya su gestión. Sin embargo, rechazó cualquier tipo de prórroga, advirtiendo que esto representaría una vulneración a la Constitución Política del Estado. Tahuichi aseguró que el Legislativo aún cuenta con el tiempo necesario para preseleccionar y designar a los nuevos vocales antes de diciembre, cuando termina el mandato de seis años del actual equipo del TSE.

/// APC // LA PAZ ///