Close Menu
    Radio online
    jueves, septiembre 4
    Política

    Vocal del TSE señala que solo en un caso extremo se requerirá una ley para extender sus mandatos, aunque rechaza prorroga

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Vocales del TSE /Foto: TSE/
    Vocales del TSE /Foto: TSE/

    El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, señaló que, en un escenario extremo y poco probable, se necesitaría una ley para ampliar el mandato de los actuales vocales si la Asamblea Legislativa no logra elegir a las nuevas autoridades antes de que concluya su gestión. Sin embargo, rechazó cualquier tipo de prórroga, advirtiendo que esto representaría una vulneración a la Constitución Política del Estado. Tahuichi aseguró que el Legislativo aún cuenta con el tiempo necesario para preseleccionar y designar a los nuevos vocales antes de diciembre, cuando termina el mandato de seis años del actual equipo del TSE.

    /// APC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply