Vocal propone al Legislativo modificar leyes del Órgano Judicial para habilitar suplentes y reducir magistrados con el fin de ahorrar Bs 200 millones

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, propuso al Legislativo modificar la normativa del Órgano Judicial con el fin de habilitar a magistrados suplentes y reducir el número de miembros en las salas plenas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Señala con esta medida, el país podría ahorrar alrededor de Bs 200 millones que se destinarían a la realización de elecciones judiciales complementarias.

Tahuichi explicó a Radio Fides que su propuesta plantea reformar el artículo 33 de la Ley 025 del Órgano Judicial para reducir a siete los magistrados del TSJ, y modificar el artículo 13 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional para habilitar a los tres magistrados suplentes más votados y así completar el quórum en el TCP.

El vocal del máximo órgano electoral del país aseguró que con esta iniciativa no solo se reducirían costos, sino también se ganaría tiempo, ya que organizar elecciones judiciales complementarias demandaría al menos ocho meses.

