Vocal sostiene que ningún miembro del TSE, incluido el delegado presidencial, debe prolongar su mandato

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nancy Gutiérrez, anunció que dejará el cargo el 19 de diciembre e instó a sus colegas de la Sala Plena a hacerlo de manera conjunta. Señaló que el objetivo es demostrar al país que las autoridades pueden cesar funciones “por la puerta grande”, sin buscar extender sus mandatos.

Gutiérrez aclaró que esta posición también alcanza al delegado presidencial Gustavo Ávila, quien asumió el cargo en abril de 2024 tras la salida de Dina Chuquimia. “En todo caso, correspondería que el delegado presidencial presente su renuncia, porque es el presidente entrante el que nombra a su delegado presidencial”, afirmó.

/// MY // ORURO ///