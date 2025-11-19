Vocal Tahuichi afirma que el Legislativo tiene esta semana para aprobar la ley de subnacionales

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, afirmó este miércoles que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene plazo hasta este viernes para aprobar la ley de las elecciones subnacionales. La autoridad electoral contradijo a su colega, Gustavo Ávila y explicó que, si la norma se aprueba hasta ese día, el sábado se podría lanzar la convocatoria para elegir gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales en marzo de 2026.

“No sé de dónde saca que el plazo es hasta el 19. El plazo era el pasado 15 de noviembre, ya que el artículo 94 señala que la convocatoria debe realizarse al menos 120 días antes de la elección. En el calendario electoral se contemplaba la elección para el domingo 15 de marzo; con esta postergación, la fecha se movería al domingo 22 de marzo. Por ello se tiene esta semana para aprobar este proyecto de ley”, sostuvo.

// APC /// LA PAZ //