Vocal Tahuichi recomienda a nuevos asambleístas cuidar sus cargos porque pueden ser revocados

Este miércoles, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, recomendó a los nuevos parlamentarios que recibieron sus credenciales conservar sus cargos y cumplir con sus funciones de manera responsable. Advirtió que, según la norma, sus mandatos pueden ser revocados antes de concluir el periodo si se observa un mal desempeño.

“Recordarles que hay revocatoria de mandato, artículo 240, si es que hacen mal su trabajo. Es decir, hay que cuidar ese cargo los cinco años”, dijo a Radio Fides.

/// APC // LA PAZ ///