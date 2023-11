Vocal Vargas: Si un partido no va a primarias con dos binomios se excluye de las elecciones del 2025

El anteproyecto de ley de modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas establece que las primarias sean cerradas a militantes y que el frente que no tenga al menos dos candidaturas no participe de este proceso y consecuentemente de las elecciones generales, en este caso de 2025, informó el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, uno de los proponentes de la iniciativa legal.

Vargas y su colega Nancy Gutiérrez pusieron a consideración de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la propuesta de ley que, si es aprobada, será remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento y aprobación.

“Si un partido no tiene dos binomios no puede ir a elección primaria y, por lo tanto, no podrá presentar una candidatura para la elección general 2025, es una condición en esta propuesta que ha sido elevada, en primera instancia, al Tribunal Supremo Electoral y en caso de ser aprobada la pueda remitir a la Asamblea Legislativa”, explicó en el programa No Mentirás.

De acuerdo a la normativa vigente “las primas son obligatorias y simultáneas, y es un requisito para las elecciones” generales.

“El binomio ganador automáticamente será la dupla que vaya de esa organización a la elección general del año 2025” y los que pierdan no, pero sí podrán postular a otros cargos electivos.

Según la redacción actual del parágrafo tercero del artículo 29 de la Ley 1096 las primarias pueden realizarse aún si en cada frente se presenta un solo binomio, como sucedió en 2019 para las elecciones de ese año que fueron anuladas como consecuencias de denuncias de fraude de la Organización de Estados Americano (OEA) en medio de una crisis política.

“Los partidos políticos y las alianzas podrán inscribir uno o más binomios para la elección primaria ante el Tribunal Supremo Electoral, hasta sesenta (60) días antes de la elección primaria”, refiere la disposición mencionada.

Vargas insistió que la elección primaria con un solo binomio no tiene sentido porque, además, demanda un presupuesto que desembolsa el Tesoro General del Estado.

Además, la propuesta de los vocales mantiene la “participación exclusiva de la militancia de la organización política” en las primarias.

“En la propuesta que hemos hecho de manera puntual se mantiene que la elección sea en listas cerradas de militantes de cada organización política”, insistió.

En el caso de una organización política con presencia nacional, los militantes son habilitados para sufragar; mientras que, en las alianzas, los militantes de los frentes que las integren podrán emitir su voto.

Una eventual apertura del proceso de votación de las primarias a toda la población está en manos del Legislativo, de acuerdo con Vargas.

De hecho, el pacto que “evistas”, “camachistas” y “mesistas”, sellado el 7 de noviembre para reelegir a Andrónico Rodríguez como presidente del Senado, plantea que las primarias sean abiertas.

“Ley de modificación de las elecciones primarias y cronograma de las elecciones generales de 2025, aprobada hasta el 31 de marzo de 2024 a más tardar. Se modificará el sistema de primarias cerradas por otro de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las fechas electorales serán: primera semana de julio de 2025; primera vuelta primera semana de septiembre de 2025; eventual segunda vuelta primera semana de octubre de 2025; transmisión del mando presidencial, 8 de noviembre de 2025”, refiere el punto 3 del acuerdo que los tres bloques lo bautizaron como agenda parlamentaria.

