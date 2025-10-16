Vocales del TED Oruro finalizarán su gestión el 23 de diciembre; su presidente descarta prórroga por cualquier motivo

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro, Iver Pereira, ratificó este jueves que su gestión concluirá el próximo 23 de diciembre. Señaló que, pese a cualquier eventualidad en la elección de nuevas autoridades electorales, los mandatos deben terminar en la fecha establecida sin posibilidad de prórroga.

“Independientemente de cualquier circunstancia que haya, yo soy un convencido de que hay que respetar el principio de legalidad y temporalidad por el que somos designados como vocales”, precisó.

