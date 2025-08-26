Close Menu
    miércoles, agosto 27
    Política

    Vocales del TSE cumplen mandato en diciembre y piden celeridad a la Asamblea para convocatoria y preselección

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Vocales del TSE /Foto: Tribunal Supremo Electoral TSE/
    El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, confirmó este martes que los vocales de esta instancia fenecen sus mandatos el próximo mes de diciembre, por lo que llamó a la Asamblea Legislativa aprobar con celeridad la convocatoria para la preselección y elección de las nuevas autoridades del Órgano Electoral. “Hemos propuesto en más de una ocasión que se procure elegir a personas que tengan alguna experiencia electoral porque casi inmediatamente este nuevo tribunal debe llevar adelante la elección subnacional”, precisó.

    /// APC // LA PAZ ///

