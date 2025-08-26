Vocales del TSE cumplen mandato en diciembre y piden celeridad a la Asamblea para convocatoria y preselección

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, confirmó este martes que los vocales de esta instancia fenecen sus mandatos el próximo mes de diciembre, por lo que llamó a la Asamblea Legislativa aprobar con celeridad la convocatoria para la preselección y elección de las nuevas autoridades del Órgano Electoral. “Hemos propuesto en más de una ocasión que se procure elegir a personas que tengan alguna experiencia electoral porque casi inmediatamente este nuevo tribunal debe llevar adelante la elección subnacional”, precisó.

/// APC // LA PAZ ///