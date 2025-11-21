Vocería presidencial dice desconocer motivo de la marcha de sectores afines a Lara

La vocera presidencial, Carla Faval, se refirió este viernes a la marcha de sectores afines al vicepresidente Edmand Lara que se concentraron en el centro de la ciudad de La Paz. Señaló que desde el Gobierno se desconoce el motivo principal de la movilización; sin embargo, afirmó que es importante dialogar con las representaciones para comprender las motivaciones de fondo.

“Consideramos que no es momento para marchas, no es momento de paralizar el país en una situación como la que estamos viviendo. El presidente está muy enfocado en trabajar y recomponer el país para devolvernos estabilidad, y en ese sentido, una marcha lo que está generando es un retraso más para el país”, Faval.

En tanto, la agrupación denominada Nuevas Ideas con Libertad sostiene que la movilización busca expresar apoyo al vicepresidente. “Que no lo hagan a un lado, estamos en alerta apoyando a nuestro líder”, manifestó uno de los simpatizantes.

/// RCL // LA PAZ ///