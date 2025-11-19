Vocero del PDC anuncia reducción de personal, plan de austeridad se conocerá en enero

El vocero del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Mauricio Aramayo, informó este miércoles que varios contratos de la gestión del expresidente Luis Arce concluirán en diciembre y que, desde enero, se darán a conocer nuevas reducciones en el aparato gubernamental del presidente Rodrigo Paz. Señaló que este ajuste forma parte del plan de austeridad que el Gobierno prepara para los próximos meses.

“Ya son más de 70 oficinas que estamos visitando y hay gente que se molesta porque irrumpimos su comodidad. No hacen nada con personal de sobra. Queremos ver cuál es el trabajo que realizan y cambiar el sistema”, afirmó.

// DLR /// TARIJA //