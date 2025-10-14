Close Menu
    Ya son 22 las personas con detención preventiva por las muertes en Llallagua

    Jhonny Nina - Fiscal de Materia en Potosí
    El fiscal de Materia en Potosí, Jhonny Nina, informó que este fin de semana dos personas más fueron enviadas con detención preventiva al penal de Cantumarca, en el marco de las investigaciones por los hechos violentos ocurridos en junio en Llallagua, donde murieron efectivos policiales. Con estas, suman 22 los detenidos preventivos y dos más con detención domiciliaria. Se espera que en las próximas horas se emitan cinco órdenes de aprehensión adicionales.

    “Existen suficientes elementos para demostrar la concurrencia del hecho y la probabilidad de autoría contra los dos imputados. A la fecha hay 22 personas con detención preventiva”, indicó el fiscal.

    /// GC // POTOSÍ ///

