Yasser ‘Coco’ Vásquez, acusado de narcotráfico, aparece en redes y niega acusaciones

En un video difundido en redes sociales, Yasser Andrés Vásquez Cardona, conocido como “Coco Vásquez”, negó las acusaciones que lo vinculan con un intento de asesinato del ahora exfiscal departamental del Beni, Gerardo Balderas y señaló que en los últimos dos años fue blanco de ataques.

“La verdad, me impresiona todo lo que ha salido. Se me acusa de tantos sicariatos sin mostrar ninguna prueba (…) ya no tenemos nada, hasta para pedir un abogado se necesita plata. Ya llegaron al límite”, afirmó.

/// NVG // LA PAZ ///