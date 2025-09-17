YPFB admite retrasos en pagos a proveedoras y señala al Ministerio de Economía

La vocera de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ángela Marín, sostuvo este miércoles que es de conocimiento general que existen deudas en el pago a las proveedoras de combustible, lo que retrasa la importación. En conferencia de prensa, explicó que los desembolsos de recursos para cumplir con estos pagos dependen del Ministerio de Economía.

“YPFB realiza las solicitudes al Ministerio de Economía para los desembolsos respectivos que permitan cubrir los pagos. Sin embargo, si se evidencian retrasos o falta de pagos, es porque el Ministerio no está haciendo los desembolsos necesarios”, declaró Marín.

/// DPC // LA PAZ ///