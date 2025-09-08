YPFB Andina y YPFB firman memorando de entendimiento para crear una Sociedad Anónima Mixta e invertir en Mayaya

El gerente de YPFB Andina, Raúl Giraudo, informó este lunes que se evalúa la creación de una Sociedad Anónima Mixta (SAM) junto con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para participar en las actividades hidrocarburíferas del campo Mayaya. Señaló que ya firmaron un memorando de entendimiento, que será revisado por el directorio para definir las proporciones de participación accionaria.

“Hay que hablar con YPFB para ver cuánto sería nuestra participación para los cálculos económicos y seguir adelante para la conformación de la SAM”, sostuvo Giraudo.

/// RA // SANTA CRUZ ///