YPFB firma contratos con empresas de cisternas y se levanta bloqueo en Santa Cruz

Los cisterneros que mantenían un bloqueo frente a las oficinas de YPFB en la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz, levantaron su medida de presión tras la firma de contratos de transporte con la estatal petrolera. Según Marcos Durán, director de Comercialización e Importación de Hidrocarburos de YPFB, la firma de los contratos avala la continuidad del servicio.

“Todos aquellos que tengan contratos firmados, efectivamente, podemos iniciar las actividades. En este caso, es un altísimo porcentaje de los que estarían firmando los contratos que efectivizan el transporte a través del sector cisternero”, declaró.

/// RA // SANTA CRUZ ///