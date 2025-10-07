YPFB no garantiza el abastecimiento de combustible

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, afirmó este martes que la empresa estatal no puede garantizar el abastecimiento de combustibles mientras el Ministerio de Economía no libere los dólares necesarios para su compra. Advirtió que, en las próximas semanas, podría registrarse un bache en la distribución, por lo que recomendó a la población evitar hacer filas en los surtidores si no es necesario.

“Hay problemas en el abastecimiento de combustibles, porque en las últimas dos semanas no se recibieron los pagos suficientes. Esta semana estamos haciendo gestiones con el Ministerio de Economía y sus diferentes entidades para poder proveer combustible. Esperamos que esta semana alcancemos un abastecimiento del 70 al 80 %”, sostuvo.

