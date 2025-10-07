YPFB reconoce que no cuenta con recursos suficientes para la importación y se abastecerá combustible hasta el 80%

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, reconoció que desde hace dos semanas la estatal no cuenta con los recursos suficientes para la importación de combustibles. Ante esta situación, se realizan gestiones ante el Ministerio de Economía para asegurar el abastecimiento en el país durante los próximos días. Según las estimaciones, esta semana se alcanzará un nivel de provisión de entre el 70 % y el 80 %.

“Estamos realizando las gestiones ante el Ministerio de Economía, en sus diferentes entidades, que son las que nos permiten contar con las divisas suficientes para poder contar con combustible”, explicó Dorgathen.

/// GPP // LA PAZ ///