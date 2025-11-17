Zar antidrogas dice el control social contra el narcotráfico fracasó

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, afirmó este lunes en entrevista con Radio Fides que los mecanismos de control social para enfrentar el narcotráfico no funcionaron en el país. Señaló que el ilícito se globalizó y que insistir en los mismos métodos sería un error, ya que Bolivia no es autosuficiente en esta lucha y se encuentra en desventaja frente a las redes internacionales del narcotráfico.

“El narcotráfico se ha globalizado y plantear la lucha de la misma manera es un error porque cuando decían que éramos autosuficientes para lucha contra el narcotráfico era una falsedad”, afirmó.

/// AM // FIDES ///