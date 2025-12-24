Zelenski pide la paz para Ucrania en su mensaje de Navidad: «Luchamos y rezamos por ella y la merecemos»

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) –

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este miércoles la paz para su país en su mensaje de Navidad, en el que ha reconocido que los ucranianos celebran estas fiestas «en un momento difícil» tras casi tres años de guerra con Rusia.

«Hoy compartimos un mismo sueño y pedimos un mismo deseo para todos. Cuando recurrimos a Dios, pedimos algo más grande. Pedimos la paz para Ucrania. Luchamos por ella, rezamos por ella y la merecemos», ha declarado el mandatario ucraniano en su discurso navideño.

Zelenski ha lamentado que «no todos están en casa esta noche» y que «no todos tienen un hogar», pero confía en que millones de ucranianos esperen la primera estrella en el cielo esta noche. «Los ucranianos estamos juntos esta noche, celebrando la Navidad en la misma fecha, como una gran familia», ha indicado.

Sin embargo, ha apuntado que Rusia «no es capaz de ocupar ni bombardear lo que más importa». «Nuestro corazón ucraniano, nuestra fe mutua y nuestra unidad», ha subrayado.

En su mensaje, Zelenski también ha recordado a quienes están «en primera línea de combate, a los cautivos y a los héroes caídos» que defienden Ucrania y a quienes «Rusia ha obligado a huir».

«Por todos aquellos a quienes Rusia ha obligado a huir a la ocupación. Por quienes luchan, pero no han perdido a Ucrania en su interior, y por lo tanto, Ucrania nunca los perderá. Hoy nos mantenemos unidos. No nos perderemos en la oscuridad. Ya sea en persona o en nuestros pensamientos, nos desearemos lo mejor, nos abrazaremos y nos consolaremos, llamaremos a nuestros padres, besaremos a nuestros hijos, abrazaremos fuerte a nuestros seres queridos y, por supuesto, recordaremos a todo nuestro pueblo», ha enfatizado Zelenski, cerrando su discurso con un mensaje de esperanza y unidad nacional.

La Oficina del Presidente de Ucrania recuerda que hace dos años, el 25 de diciembre de 2023, los cristianos de rito occidental y oriental en Ucrania celebraron juntos la Navidad por primera vez, tras la adopción del calendario juliano revisado por parte de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y la Iglesia Greco-Católica Ucraniana.