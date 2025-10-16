Zelenski remarca a su llegada a EEUU que «no debe haber otra alternativa que la paz»

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) –

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha remarcado este jueves a su llegada a Estados Unidos que «no debe haber otra alternativa de la paz», en la víspera de que le reciba su homólogo estadounidense en la Casa Blanca y después de que este último haya mantenido una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que han acordado reunirse en Hungría para «poner fin» a la invasión de Ucrania.

«No debe haber otra alternativa que la paz y una seguridad garantizada, y es crucial proteger a la población de los ataques y asaltos rusos lo antes posible», ha manifestado el ucraniano a través de su perfil en la red social X, donde ha anunciado que «ya» está en Washington.

Zelenski ha recordado que tiene agendada una reunión con Trump para este viernes. «Esperamos que el impulso para frenar el terrorismo y la guerra que tuvo éxito en Oriente Próximo ayude a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Putin, sin duda, no es más valiente que Hamás ni que cualquier otro terrorista», ha manifestado.

Así, ha considerado que «el discurso de fuerza y justicia inevitablemente también perjudicará a Rusia». «Ya podemos ver que Moscú se apresura a reanudar el diálogo en cuanto se entera de los Tomahawks», ha dicho, en referencia a las negociaciones en curso para que Washington proporcione estos misiles de largo alcance a Kiev.

Por otro lado, ha indicado que este jueves se reunirá con representantes de empresas de defensa –fabricantes de armas– «que sin duda pueden reforzar» su protección, por lo que abordarán el suministro adicional de sistemas de defensa aérea. También se reunirá con representantes de empresas energéticas estadounidenses. «Mientras Rusia apuesta por el terrorismo contra nuestro sector energético y realiza ataques diarios, trabajamos para garantizar la resiliencia de Ucrania», ha concluido.