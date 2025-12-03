Zúñiga acusa a Arce, Novillo, Moldiz y “Sonia” de planificar los hechos del 26 de junio

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, acusó al expresidente Luis Arce, a los exministros, Edmundo Novillo, Hugo Moldiz y La Sonia”, de ser los responsables de planificar los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024 en Plaza Murillo. Zúñiga detalló que siguió órdenes directas del entonces mandatario Arce para movilizar los blindados, aunque aseguró que desconocía las verdaderas intenciones detrás de la operación. Según su versión, el objetivo del Gobierno era provocar un enfrentamiento, pero que los militares lograron controlar la situación.

“La intención era hacernos una emboscada (…) El palacio (quemado) estaba lleno de francotiradores. Entonces, lo que ellos buscaban era una pequeña reacción con algún miembro de la Policía o con algún miembro de los movimientos sociales para generar un enfrentamiento”, dijo.

Aseguró que él y los soldados involucrados son inocentes, mientras que los responsables siguen en libertad.