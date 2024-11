Agrarios señalan que importación de productos con arancel cero no logra su objetivo por la falta de dólares

Desde Cochabamba, la Cámara Agropecuaria ha informado este martes que la medida del gobierno que establece aranceles cero para la importación de productos como arroz, harina, productos de limpieza y otros insumos no ha cumplido su objetivo de paliar los problemas que existen para abastecer y estabilizar los costos.

Según ha señalado el vicepresidente de los agropecuarios, Rolando Morales, la dificultad para conseguir de dólares ha sido el factor que ha limitado la importación de todos estos productos.

“Esto no se está sintiendo aún ya que los empresarios o importadores no tienen la suficiente liquidez, no hay plata en el sistema ya que para importar con arancel cero necesitamos dólares y al no existir dólares tenemos que recurrir al mercado informal lo que está limitando la normal importación con arancel cero”, expresó.

/// CM // COCHABAMBA ///