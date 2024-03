Autoridades indígenas de Porco impiden ingreso a su municipio a personas que no fueron censadas en esa localidad

En el municipio de Porco, Potosí, las autoridades indígenas evitaron esta mañana el ingreso de trabajadores mineros que no se censaron en esa región, según las versiones, se otorgaron credenciales a las personas que si se empadronaron en el lugar el sábado y quienes no contaban con este distintivo no podían ingresar a sus fuentes laborales.

“Las autoridades originarias de las poblaciones no dejan ingresar a Porco (…) han dado credenciales aparte (fuera del sticker del censo) y a quienes no se censaron en Porco no dejaron entrar”, denunció un trabajador afectado por este accionar a Fides Potosí.

La región mencionada es el tercer municipio recaudador de regalías mineras para el departamento potosino.

// POTOSÍ //